Вашингтон определился с кандидатурой нового посла в Украине - Пристайко

Глава МИД отметил, что Украину устраивает кандидатура на должность нового посла США.

В Соединенных Штатах Америки уже определились с кандидатурой нового посла, который будет работать в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал журналистам после пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом.

Глава МИД напомнил, что послов США назначает президент, но кандидатуру посла еще должен утвердить Сенат (верхняя палата Конгресса).

Он отметил, что на прошлой неделе во время визита в Украину государственного секретаря США Майка Помпео украинскую сторону проинформировали, что уже завершена работа по определению кандидатуры нового посла США в Украине.

«Мы уже знаем конкретно, какого человека предложат. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно быстрее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине», - сказал Пристайко.

Глава МИД выразил надежду, что в ближайшее время новый американский посол приедет в Украину.