“Девочки не оголенные”: Нефедов обсудил с пранкером Джокером свой поход на БДСМ-порношоу

Главный таможенник страны судя по всему не видит ничего скандального в своем походе на порно-вечеринку.

Скандальный пранкер Джокер обратился к главе Таможенной службы Максиму Нефедову с просьбой прокомментировать “скандал” вокруг его похода на закрытую вечеринку в элитный киевский клуб Queen.

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Скриншот переписки с чиновником Джокер опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, он писал Нефедову от имени замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Евгении Кравчук.

Пранкер заявил, что видео с Нефедовым на вечеринке спровоцировало скандал, однако сам глава Таможенной службы ничего скандального в нем не видит.

"Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю", - написал в ответ чиновник.

Ранее СМИ опубликовали видео с закрытой вечеринки в одном из самых дорогих заведений столицы - клубе Queen, где отдыхал Нефедов.

На видео главный таможенник развлекается в окружении полуобнаженных девушек в эротических нарядах в стиле БДСМ. Одну из девушек главный таможенник страны облил горячим воском из свечи.

По информации “Страны”, Нефедов отдыхал в "тайной комнате" этого клуба, на вечеринке De Sad, где проходит традиционное "порно-шоу".

Клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец - москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.