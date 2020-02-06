“Девочки не оголенные”: Нефедов обсудил с пранкером Джокером свой поход на БДСМ-порношоу
Скандальный пранкер Джокер обратился к главе Таможенной службы Максиму Нефедову с просьбой прокомментировать “скандал” вокруг его похода на закрытую вечеринку в элитный киевский клуб Queen.
Читайте такжеРябошапка показал сообщение от пранкера "Джокера" с извинением (фото)
Скриншот переписки с чиновником Джокер опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, он писал Нефедову от имени замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Евгении Кравчук.
Пранкер заявил, что видео с Нефедовым на вечеринке спровоцировало скандал, однако сам глава Таможенной службы ничего скандального в нем не видит.
"Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю", - написал в ответ чиновник.
Ранее СМИ опубликовали видео с закрытой вечеринки в одном из самых дорогих заведений столицы - клубе Queen, где отдыхал Нефедов.
На видео главный таможенник развлекается в окружении полуобнаженных девушек в эротических нарядах в стиле БДСМ. Одну из девушек главный таможенник страны облил горячим воском из свечи.
По информации “Страны”, Нефедов отдыхал в "тайной комнате" этого клуба, на вечеринке De Sad, где проходит традиционное "порно-шоу".
Клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец - москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.