Главный таможенник Нефедов "зажигал" с полуголыми девушками на порно-шоу в стиле БДСМ (видео)

Одну из полуголых девушек главный таможенник страны облил горячим воском из свечи.

Глава Таможенной службы Максим Нефедов побывал на закрытой вечеринке в одном из самых дорогих заведений столицы - клубе Queen.

Видео с танцами Нефедова опубликовало издание "Страна".

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На нем главный таможенник развлекается в окружении полуобнаженных девушек в эротических нарядах в стиле БДСМ. Одну из девушек главный таможенник страны облил горячим воском из свечи.

Как отмечает издание, Нефедов отдыхал в "тайной комнате" этого клуба, на вечеринке De Sad, где проходит традиционное "порно-шоу".

"Туда можно попасть по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок публикуются в соцсетях. Часто проводят вечеринки в стиле БДСМ, когда все в латексе. Именно на такой и находится Нефедов", - пишет издание.

Видео: Страна.ua

Глава таможни отказался комментировать "Стране" свои танцы на эротическом шоу.

Одна из последних вечеринок De Sad прошла 31 января, судя по сообщению клуба в Facebook.

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Клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец - москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

В одном из ресторанов холдинга, а именно Queen Country Club возле Конча-Заспы была свадьба сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.