Тимошенко блокирует президиум Рады даже во время перерыва

В сессионном зале сейчас находится не более 20 народных депутатов.

Несмотря на перерыв в работе Верховной Рады, председатель фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко и другие депутаты остаются в парламентском президиуме.

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Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте закрыто утреннее заседание и в соответствии с Регламентом с 14.00 до 16.00 продолжается перерыв.

Большинство депутатов покинули сессионный зал, но в президиуме в настоящее время остаются более 10 депутатов.

В частности, Тимошенко занимает место председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

На месте первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчук находится депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, а на месте заместителя председателя ВР Елены Кондратюк - внефракционная, избранная от ВО "Свобода" в Ивано-Франковской области Оксана Савчук.

Депутаты из фракции "Слуга народа" перекрыли вход в президиум, чтобы не допустить других к блокированию трибуны.

В сессионном зале сейчас находятся не более 20 народных депутатов.

По некоторым данным, Тимошенко сломала микрофон Разумкова и даже при этом ранила палец.

В то же время работники технической службы парламента только осмотрели микрофон, но никакие ремонтные работы в настоящее время не проводились.

Напомним, Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Как передает корреспондент УНИАН, чтение происходит по полной процедуре с рассмотрением всех поправок. Впрочем, депутаты пошли на перерыв.