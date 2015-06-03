Евросоюз намерен продлить санкции против России до конца января 2016 года – СМИ

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ряд европейских чиновников и дипломатов, сообщает Европейская правда.

Целью этих мероприятий является максимизация давления ЕС на Россию с целью заставить ее выполнять Минские договоренности.

Читайте такжеЕвропарламент вводит свои санкции в ответ на российский "черный список"

Как отмечает издание, такое решение может углубить напряженность в отношениях с Кремлем, который надеялся расколоть ЕС в вопросе санкций и поощрял своих союзников в ЕС к их ослаблению.

В то же время в ЕС еще нет конкретных планов относительно принятия такого решения, поскольку некоторые члены еще даже не принимали участия в обсуждении этого на официальном уровне.

В то же время чиновники ЕС говорят, что сейчас в Евросоюзе растет уверенность в необходимости единства вокруг политики, которая исключает ослабление давления до полного выполнения Минских договоренностей.

Читайте такжеСанкции США против Крыма останутся в силе независимо от действий РФ на Донбассе – Пайетт

"Не стоит и дальше сомневаться", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Пока что ЕС намерен принять решение о продлении санкций до конца января на саммите 25-26 июня. Эта дата не является окончательной, и государства-члены имеют время для оценки выполнения Минских соглашений.

В июле ЕС также намерен продлить визовые и финансовые санкции против отдельных российских и украинских сепаратистов. Их срок истекает в сентябре, и эти санкции также могут продлить до конца января.

Кроме того также в июле ЕС может продлить на год санкции в отношении Крыма и российских фирм, которые делают там бизнес.

Стоит отметить, что чиновники ЕС не видят признаков того, что Греция будет блокировать обновленные санкции.

Как известно весенний саммит ЕС привязал вопрос продления секторальных санкций против РФ, с выполнением Минских договоренностей. Это позволило говорить о том, что санкции не ослабят по крайней мере до конца 2015 года.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.