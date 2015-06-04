Клюев не явился на допрос в Генпрокуратуру - СМИ

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, нардеп Клюев не явился на допрос в Генпрокуратуру, где его продолжают ждать.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня парламент лишил внефракционного народного депутата Клюева депутатской неприкосновенности и дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

При этом от групп “Видродження” и “Воля народа” не проголосовал ни один депутат, от “Оппозиционного блока” только один депутат поддержал это решение.

Стоит отметить, что того же дня Клюев пытался вылететь в Вену, однако сотрудники пограничной службы в аэропорту Борисполь запретили народному депутату покинуть территорию Украины.

Напомним, что Генпрокуратура подозревает Клюева в совершении ряда преступлений, в частности в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.