"Нужен качественный инструмент": у Зеленского объяснили важность принятия закона о военных преступниках

Текущая редакция Уголовного кодекса Украины не предусматривает наказания военных преступников в условиях агрессии и оккупации за совершение преступлений против человечности.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский надеется, что Верховная Рада примет до конца текущей сессии - до 17 июля - законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права (о военных преступниках, № 2689).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции «Что такое новый закон о военных преступниках и когда его примут?».

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В частности, председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности сообщил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте представителями четырех фракций.

"Прямо завтра на профильном комитете будет рассматриваться этот законопроект к первому чтению", - заявил Монастырский.

Он отметил, что приглашает экспертов принять участие в заседании комитета.

Также Монастырский добавил, что в расписании пленарного заседания на четверг, 5 февраля, этот законопроект внесен к рассмотрению, но депутаты смогут его рассмотреть после того, как рассмотрят вопрос о земельной реформе.

Вместе с тем он сказал, что с оптимизмом смотрит в будущее, и на текущей сессии законопроект должен быть принят во втором чтении и в целом.

В свою очередь, председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук сказала, что на оккупированных Россией украинских территориях в Крыму и на Донбассе происходят преступления против человечности, военные преступления и нарушения прав человека, и поэтому возникает необходимость бороться с теми, кто совершает эти преступления.

В то же время, отметила Матвийчук, правозащитники документируют такие преступления, но в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за такие преступления. Она подчеркнула важность гармонизации украинского уголовного законодательства с международным гуманитарным и международным уголовным правом.

В свою очередь, один из авторов законопроекта о военных преступниках, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сказал, что Уголовный кодекс Украины в редакции 2001 года не приспособлен к временам вооруженного конфликта и оккупации. "В частности, не приспособлена та часть, которая касается международных преступлений, то есть тяжких преступлений против международного права", - сказал он.

Кориневич отметил, что этот законопроект крайне важен для того, чтобы дать украинскому правовому сообществу, правоохранителям и судьям инструментарий для того, чтобы должным образом преследовать лиц за совершение преступлений.

Также, по его словам, этот законопроект очень важен, учитывая ситуацию в оккупированном Крыму, так как на полуострове систематически, начиная с февраля 2014 года, происходят военные преступления и преступления против человечности - преследование крымских татар, переселение граждан РФ в оккупированный Крым, преступления против украинцев на полуострове (истязания, пытки, похищения людей).

"Этим законом мы предоставляем нашим правоохранителям, правоохранительным органам Украины, которые работают по Крыму, более качественный материал, более качественный инструмент для того, чтобы они делали свою важную работу, потому что в конце концов, безусловно, мы все надеемся, что в национальных судах Украины или в международной юрисдикции те лица, которые совершают тяжкие преступления, будут привлечены к ответственности", - заявил Кориневич.

Также эксперт Украинского института будущего Виктория Мозговая рассказала о недостатках в действующем законодательстве, когда, например, происходит убийство человека, а виновника наказывают фактически за ношение огнестрельного оружия.

Мозговая отметила, что на оккупированных Россией территориях совершаются международные преступления, и в частности, преступления агрессии и военные преступления (которые частично и поверхностно были имплементированы в украинский Уголовный кодекс, но не охватывали деяний, совершаемых на оккупированных территориях), а также преступления против человечности ( которых вообще в Уголовном кодексе нет).

Она подчеркнула, что, когда тысячи людей являются потерпевшими от военных преступлений, следователи должны иметь надлежащие правовые механизмы, чтобы разоблачать такие преступления, квалифицировать их и доводить до суда с целью привлечения виновных к ответственности. По ее убеждению, виновные должны нести наказание, и сроки давности преступлений не должны на них распространяться.

На сайте ВР проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права зарегистрирован 27 декабря 2019 года.

Законопроектом предусмотрены изменения в статью 8 Уголовного кодекса Украины относительно внедрения принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, то есть такого действия законодательства об уголовной ответственности, которое не связано с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего или вредом национальным интересам государства.

Также предусматривается уголовная ответственность военных командиров, других лиц, которые фактически действуют как военные командиры и других начальников.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля председатель ВР Дмитрий Разумков открыл третью сессию ВР девятого созыва. Согласно календарному плану проведения сессии, третья сессия ВР продлится до 17 июля включительно.