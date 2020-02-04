Появился свежий рейтинг политиков и политсил: лидерами остаются Зеленский и "Слуга народа"

Результаты опроса продемонстрировали, что среди населения Украины преобладают ожидания перемен и надежды.

Лидером доверия среди украинцев остается президент Украины Владимир Зеленский, а рейтинг политсил возглавляет пропрезидентская партия «Слуга народа».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 22-26 января.

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Отмечается, что результаты опроса продемонстрировали преобладание ожидания изменений (50%) и надежды (42%) среди населения Украины. Несмотря на это треть испытывает разочарование, каждый пятый - незащищенность, напряженность или возмущение, каждый восьмой - отчаяние и растерянность.

Социологи отмечают, что за последние два года в обществе выросли настроения ожидания изменений и надежды, уменьшились - разочарования, напряженности и возмущения. Положительные эмоции преобладают среди младшего и более обеспеченного сегментов респондентов, отрицательные - у старшего и бедного.

Лидером по доверию является президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%. Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44%, сопредседателю фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрию Бойко - 25% и 56% соответственно, лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку - 22% и 62%, премьер-министру Алексею Гончарук - 20% и 53%, лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 20% и 73%, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко - 15% и 78%.

Рейтинг политических сил возглавляет партия «Слуга народа»: 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. За партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,5%, «Европейская солидарность» - 9,5%, «Батькивщина» - 8,1%. Поддержка других партий - ниже 4%. Тех, кто не определился - около 16%.

***Социологическая группа «Рейтинг» в течение 22-26 января 2020 года провела опрос среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.