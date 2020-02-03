Рейтинг доверия к Зеленскому упал ниже 50% - опрос

Президенту не доверяют 39,3% граждан Украины.

Рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в конце января составил 49,4%. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

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Совсем не доверяют Зеленскому 20,5% опрошенных, скорее не доверяют — 18,8%.

Скорее доверяют президенту 28,7%, еще 20,7% - полностью доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт «Сложно ответить».

Опрос был проведен с 24 по 28 января 2003 респондентов в возрасте от 18 лет методом индивидуального интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Напомним, в декабре 2019 года более чем половина украинцев были довольны работой президента Украины - число тех, кто доволен деятельностью Владимира Зеленского выросла с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%.

Как ранее сообщалось, по результатам опроса КМИС, проведенного в конце ноября рейтинг Владимира Зеленского упал. К главе государства положительно относились 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяли 19%. Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.