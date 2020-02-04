Включение вопроса Крыма в "нормандский формат" потянет на дно "переговорный корабль" - посол Франции

Посол Франции утверждает, что сперва надо завершить переговоры по Донбассу, а затем переходить к вопросу оккупированного Россией Крыма.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявляет, что включение вопроса оккупированного Россией Крыма в «нормандский формат» переговоров потянет на дно «переговорный корабль».

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Об этом дипломат сказал в интервью «Общественному». Он заявил, что в вопросе формата переговоров Франция стремится быть прагматичной.

«Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в «нормандский формат» ничего не даст - наоборот, это вопрос потянет на дно весь корабль», - подчеркнул де Понсен.

«На данный момент мы отдаем предпочтение возможности разобраться с первой составляющей - с конфликтом на Донбассе, в котором гибнут люди в течение многих лет. Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобное. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить», - заявил посол.

При этом, он сказал, что не может делать прогнозов того, через сколько лет можно вернуться к вопросу Крыма.

«Я не могу делать прогнозов относительно десяти лет или более. Еще раз: давайте завершим переговоры относительно Донбасса, и что касается Крыма - посмотрим», - заявил посол.