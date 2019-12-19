Россия должна повлиять на боевиков ради "тишины" в ООС и обмена пленными, – посол Франции

Этьен де Понсен заявляет, что Россия должна воспользоваться возможностями влияния на боевиков, чтобы побудить их к выполнению обязательств, принятых в Париже 9 декабря.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявляет, что Российская Федерация должна повлиять на контролируемых ею боевиков с целью обмена удерживаемыми лицами и соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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Дипломат напомнил, что ранее уже случались ситуации, когда стороны на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске не могли договориться относительно нового обмена удерживаемыми лицами.

По его словам, в прошлом уже возникали трудности в реализации принятых в "нормандском формате" решений на уровне переговоров в Минске.

"В действительности имели уже место ситуации, когда происходило блокирование определенных механизмов", - сказал дипломат.

"И в этом смысле я опять же подчеркиваю на необходимости определенного дипломатического влияния со стороны четырех участников "нормандского формата", чтобы те решения, которые в частности, были приняты на саммите в Париже, нашли свою реализацию", - отметил де Понсен.

"И мы намерены действовать, работать в этом смысле", - добавил посол и подчеркнул, что Франция настроена решить эту ситуацию.

Также дипломат считает, что именно Российской Федерации предстоит воспользоваться возможностями влияния на сепаратистов и побудить ее к выполнению обязательств, принятых в Париже.

Кроме того, речь идет и об обязательстве о прекращении огня. Он сказал, что каждая сторона должна осуществить надлежащие шаги для выполнения обязательств.

Этьен де Понсен уточнил, что намерение Франции заключается в том, чтобы "сделать так, чтобы на самом деле имело место давление со стороны России на тех, кто должен обеспечить прекращение огня".