Надо сначала создать безопасные условия для реализации Минских соглашений - посол Франции

Этьен де Понсен заявил, что ответ на вопрос об организации местных выборов на Донбассе необходимо продолжать искать в рамках возобновленного политического переговорного процесса в "нормандском формате".

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен подчеркивает, что для дальнейшей реализации политических аспектов Минских соглашений стороны в первую очередь необходимо обеспечить условия безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сейчас нельзя ответить относительно временных рамок организации и проведения местных выборов на Донбассе, и о том, что должно предшествовать их проведению.

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Однако, отметил дипломат, поиски этих ответов будут проходить в рамках возобновленного политического переговорного процесса в "нормандском формате".

Он добавил, что философия совместного коммюнике, принятого лидерами стран "нормандской четверки" 9 мая в Париже, заключается в том, чтобы "вывести на первый план вопросы гуманитарного характера и сферы безопасности и свести к минимуму жертвы среди мирного населения и военных".

"И это будет составлять наиболее важную, на наш взгляд, первую часть той работы, которая направлена на стабилизацию ситуации в регионе. И потом, на втором этапе, будет происходить запуск именно политических составляющих Минского процесса. То есть, на сегодня я подчеркиваю приоритетность реализации этих условий безопасности, которые зафиксированы в парижском коммюнике, и соблюдения сторонами соответствующих обязательств", - подытожил посол.