Порошенко дает пресс-конференцию по итогам первого года президентства

Сегодня пресс-конференция, в отличие от прошлогодней, которая проходила в Мыстецьком арсенале, стартовала в здании Администрации президента на Банковой в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 4 июня президент выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту.

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Во время выступления в Верховной Раде Петр Порошенко подчеркнул необходимость ускорения реформ, в частности, кардинальных изменений в судебной системе, а также в органах прокуратуры и МВД.