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Турция окажет финансовую поддержку ВСУ - Зеленский

17:56, 03 февраля 2020
Политика
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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Киеве.

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров", - сообщил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня по итогам переговоров делегаций под председательством президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана было подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

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