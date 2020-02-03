Турция окажет финансовую поддержку ВСУ - Зеленский

Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, заявляет президент.

Украина и Турция договорились о финансовой помощи для Вооруженных сил Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Киеве.

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров", - сообщил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня по итогам переговоров делегаций под председательством президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана было подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.