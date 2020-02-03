Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Министр обороны Загороднюк подчеркнул, что одним из ключевых элементов развития обороноспособности обоих государств является сотрудничество в области вооружения и военной техники.

Сегодня по итогам переговоров делегаций под председательством президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана было подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Читайте такжеУкраина рассчитывает на помощь Турции в освобождения политзаключенных Кремля - Зеленский

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, документ по итогам заседания Стратегического совета подписали глава оборонного ведомства Украины Андрей Загороднюк и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак.

Данное соглашение должно способствовать развитию сотрудничества в оборонной сфере на принципах взаимности, поскольку создает правовые основания для его расширения, отметили в ведомстве.

Министр обороны Загороднюк подчеркнул, что одним из ключевых элементов развития обороноспособности обоих государств является сотрудничество в области вооружения и военной техники.

Он поблагодарил турецкую сторону за помощь, которую она оказывает Вооруженным силам Украины. В том числе это касается вопросов оздоровления украинских военнослужащих и членов их семей. В частности, с 2016 года в Турции было оздоровлено 800 украинцев на безвозмездной основе.

«Мы рассчитываем на развитие сотрудничества для повышения безопасности в регионе путем обмена информацией о военно-морской обстановке в акватории Черного моря, а также повышения возможностей по противовоздушной обороне в рамках совместного участия в Программе НАТО (Air Situational Data Exchange) с Вооруженными силами Турции», - сказал министр обороны Украины.

Он сообщил, что в ближайшее время планируется визит делегации Министерства обороны и представителей предприятий оборонной промышленности в Турцию, а в марте министр национальной обороны Турецкой Республики с официальным визитом посетит Киев.