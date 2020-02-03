Кортеж из 19 авто: появилось видео, как Эрдоган ехал на встречу к Зеленскому
15:57, 03 февраля 2020Политика
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Кортеж турецкого президента проезжал мимо метро "Арсенальная", в связи с чем в этом районе было перекрыто движение.
На время следования турецкого президента на цетральной улице перекрыли движение \ скриншот с видео
Сегодня в Киев прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в сопровождении кортежа из 19 автомобилей отправился на встречу со своим коллегой Владимиром Зеленским.
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Кортеж турецкого президента проезжал мимо метро "Арсенальная", в связи с чем в этом районе было перекрыто движение. Видео с многочисленным кортежем опубликовано в Telegram-канале "Киев сейчас".
На опубликованых кадрах видно, как по перекрытой для движения улице в сопровождении машин полиции и скорой помощи проезжает эскорт турецкого президента. Сам Эрдоган находился в бронированном Mercedes-Maybach S-Class.
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