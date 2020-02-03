Сегодня в Киеве состоится встреча Зеленского и Эрдогана
Сегодня, 3 февраля, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Киев с официальным визитом и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
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Так, на 11:00 запланирована официальная церемония встречи в Мариинском дворце.
Позже, в 13:30, Зеленский и Эрдоган намерены подписать украино-турецкие двусторонние документы. После этого состоится совместная встреча президентов Украины и Турции с представителями СМИ.
Как сообщал УНИАН, в пресс-службе президента Украины ранее анонсировали в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречу глав государств в формате с глазу на глаз. Также состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Эрдогана.