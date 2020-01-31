Закон о депутатской неприкосновенности обжаловали в Конституционном суде

50 народных депутатов Украины считают, что принятие указанного закона Верховной Радой произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия.

В Конституционный Суд Украины поступило представление относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)» от 3 сентября 2019 года № 27-IX.

Как сообщили в пресс-службе КСУ, субъектами представления, поступившего 31 января, являются 50 народных депутатов Украины.

Они просят Суд признать этот закон неконституционным. Депутаты считают, что принятие указанного закона Верховной Радой произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а парламент, приняв этот закон, нарушил принцип верховенства права и действовал не в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины.

Согласно дополнению к конституционному представления, документ подписали 43 члена парламентской фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", а также четыре члена депутатской группы "Доверие" и трое из депутатской группы "За будущее".

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Как сообщал УНИАН, 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)", принятый парламентом 18 декабря 2019 года.

Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения (содержание под стражей, домашний арест), проведение других следственных розыскных действий в отношении народного депутата должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Только генеральный прокурор может внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении народным депутатом уголовного преступления.

Особенности начала досудебного расследования в отношении депутата, сообщение о подозрении, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных и негласных следственных действий определяются УПК.

Среди прочего, из регламента парламента, в частности изымается раздел относительно рассмотрения вопросов о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата.

Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.