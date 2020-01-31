Социолог объяснил, почему украинцы считают Зеленского и правительство двигателями реформ

Сообщения о возможной отставке Гончарука не имеют достаточно веских оснований, заявил эксперт.

Главными двигателями реформ в государстве украинцы считают президента и правительство. Это свидетельствует об эффективности политического тандема “Зеленский - Гончарук”. За рубежом поддержка нового Кабмина также высокая – европейские партнеры положительно оценивают темпы и качество изменений в Украине. Это опровергает слухи о возможной отставке премьер-министра в ближайшее время.

Об этом на странице в Facebook написал эксперт Алексей Боровский.

Ссылаясь на результаты исследования Фонда “Демократические инициативы” и социологической службы Центра Разумкова, он отметил, что тандем “президент - премьер” украинцы сейчас оценивают как главную движущую силу для внедрения реформ в стране. По его словам, такой результат удалось получить за счет слаженной работы и конкретных достижений действующего правительства.

“Главными двигателями реформ украинцы считают президента Зеленского и правительство Гончарука. Такое мнение высказали 60,1% и 37,0% респондентов соответственно. Реформаторскую “бронзу” получила большинство в Верховной Раде (фракция “Слуга народа”) - 29,7%. Результаты опроса свидетельствуют об эффективности тандема президент-премьер (президент-правительство). Сейчас простая и понятная модель: президент поставил задачу, премьер выполнил. Видим на примере с той же платежкой. Во-вторых, власть донесла до общества информацию о реформаторскую динамику президента и правительства”, – пояснил эксперт.

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Алексей Боровский добавил, что работу нового правительства также позитивно оценивают за рубежом. Одобрительные отзывы относительно скорости внедрения реформ в Украине предоставили европейские партнеры.

“Курс власти на реформы поддерживает не только значительная часть общества, но и иностранные партнеры - достаточно вспомнить заявление индийского инвестора Лакшми Митталу на Давосском форуме. 28 января Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Борель и Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили высокий темп реформ в Украине, который обеспечил правительство Гончарука за пять месяцев”, – отметил Алексей Боровский.

Эксперт добавил, что в данном контексте президент заинтересован в действующем премьере как в менеджере, который на примере того же снижения платежки доказал, что выполняет поставленные задачи. Поэтому сообщения о возможной отставке Гончарука не имеют достаточно весомых оснований.

«Украинцы ассоциируют президента и правительство с реформами, а европейские партнеры публично заявляют о существенном прогрессе. На этом фоне слухи об отставке Гончарука выглядят как спланированная информационная кампания. Зачем президенту менять менеджера, который выполняет поставленные задачи, и более того, его поддерживает запад? Правительство получил высокую внутреннюю и внешнюю легитимность. Но это не бессрочный мандат доверия. У Кабинета министров есть слабые места, и группы влияния будут “бить” по ним, чтобы спровоцировать очередной политический кризис», - заявил эксперт.

Стоит отметить, согласно результатам опроса, главным “тормозом” реформ в стране респонденты считают олигархат и бюрократия – 50,9% и 43,1% соответственно.