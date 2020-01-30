В суде оспаривают назначение заместителей директора ГБР

От суда требуют признать противоправным и отменить соответствующее решение конкурсной комиссии Госбюро расследований.

В Окружной административный суд Киева поступил иск об обжаловании решения комиссии по определению победителей конкурса на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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«В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Кроме этого, истец просит суд обязать комиссию допустить его к участию в указанном конкурсе», - говорится в сообщении.

Суд открыл производство по данному административному иску.

Рассмотрение дела будет осуществляться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований», которым предусмотрен перезапуск ГБР.

В соответствии с законом, тогдашнего директора ГБР и его заместителей должны были уволить, а руководителей ГБР должна выбрать конкурсная комиссия.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил Ирину Венедиктову на должность исполняющего обязанности руководителя ГБР.

16 января 2020 года в ГБР заявили о завершении конкурса на занятие должностей первого заместителя и заместителей директора ведомства. Одна должность осталась вакантной.

20 января бывшей адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Заместителем руководителя Госбюро назначен Александр Соколов.

Адвокат пострадавших по делам Майдана Евгения Закревская заявила, что назначение Бабикова первым заместителем директора ГБР может привести к развалу дел против Януковича.

28 января на брифинге Бабиков заверил, что ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться в расследование дел Майдана.