Назначенный в ГБР экс-адвокат Януковича заверил, что не будет вмешиваться в расследование дел Майдана

Первый заместитель директора ГБР заявляет, что по делам Януковича выполнял лишь вспомогательные технические функции, в частности ставил подписи под процессуальными документами.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков уверяет, что ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться в расследование дел Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Бабикова, он не может называться адвокатом экс-президента Виктора Януковича и не видит конфликта интересов в том, что ранее в отдельных делах был причастен к его защите.

Как отметил Бабиков, он начинающий адвокат, который пришел работать в адвокатуру в июле 2017 года, а по делам Януковича выполнял лишь отдельные поручения, когда отсутствовали адвокаты, которые постоянно занимались этими делами.

Также Бабиков заверил, что только иногда ставил свои подписи в процессуальных документах по делам Януковича, и заявил, что не видит никакого конфликта интересов между своей прежней деятельностью и нынешней в должности первого заместителя директора ГБР.

Как заявил Бабиков, ни при каких обстоятельствах, ни фактически, ни юридически он не может влиять на дела Майдана, не может осуществлять контроль над следствием по делам Майдана, увольнять или налагать взыскания на подчиненных из отдела ГБР, занимающихся делами Майдана, а также давать процессуальные указания следователям или их руководителям.

Кроме того, Бабиков сказал, что не знает такого прокурора как Алексей Донской, несмотря на то, что недавно Донской публично заявлял о том, что несколько раз виделся с Бабиковым в судах именно по делам, где фигурирует Янукович.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований", которым предусмотрен перезапуск ГБР. Согласно закону, тогдашний директора ГБР и его заместители должны быть уволены, а руководителей ГБР должна выбрать конкурсная комиссия.

27 декабря президент Владимир Зеленский освободил Романа Трубу от должности директора ГБР и назначил Ирину Венедиктову на должность в.и.о. председателя ГБР.

16 января 2020 года в ГБР заявили о завершении конкурса на занятие должностей первого заместителя и заместителей директора ведомства. Одна должность осталась вакантной.

20 января Бабиков был назначен на должность первого заместителя директора ГБР.

Адвокат потерпевших по делам Майдана Евгения Закревская заявила, что это назначение Бабикова может привести к развалу дел против Януковича.

Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая представляла интересы Януковича в судах.