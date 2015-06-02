ВР назначила на пожизненные должности судей, преследовавших Евромайдан

Среди судей, которых Верховная Рада назначила на пожизненные должности 21 мая, есть Ирина Юхно и Алексей Рудюк, которые преследовали активистов Евромайдана и Автомайдана во время соответствующих событий зимой 2014 года.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал журналист Сергей Иванов.

Юхно Ирина - судья Днепропетровского окружного административного суда, которую хорошо помнят активисты никопольского Евромайдана. Журналист пишет, что Юхно ограничила никопольскую организацию ВО "Свобода" в реализации права на проведение массовых мероприятий путем запрета размещения палаток и временных сооружений, малых архитектурных форм и других элементов сооружений, проведения митингов и других каких-либо массовых мероприятий в Никополе в самый разгар Майдана – с 17 января 2014 по 16 февраля 2014 включительно.

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Помимо Юхно, избрали также Рудюка Алексея, судью Вышгородского районного суда Киевской области, который лишал активистов Автомайдана права управления транспортными средствами.

"Что интересно, в Едином реестре судебных решений эти постановления отсутствуют, но зато имеются данные об апелляционных производствах по ним. Здесь вы можете ознакомиться с мнением о работе Рудюка адвоката Автомайдана Романа Маселко", - написал Иванов.

Также, в апреле 2013 года Рудюк принимал решение об административном аресте Максима Панова, главы Киевской организации партии "Демократический альянс" за пикетирование тогдашней резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье".

Иванов добавил, что за постановление о назначении этих судей проголосовали все без исключения фракции Верховной Рады.