Автомайдан изнутри: за что преследуют активистов

Уже несколько ночей автомобилисты, по сути, выполняют в Киеве функции муниципальной милиции: отслеживают подозрительные автобусы и автомобили с завезенными в город «туристами», основным заданием которых является битье витрин магазинов, автомобилей столичных жителей и преследование всех, кто в одиночку или малыми группами возвращается с Майдана домой. Незваные «гости столицы» получают за свою «работу» в среднем по 200-300 грн. В то время как автомайдановцы занимаются выявлением преступников на голом энтузиазме.

По информации участников митингов в центре столицы, так называемых титушек привозят в Киев для провокаций, на которые сотрудники правоохранительных органов стараются не реагировать. К примеру, известный автогонщик Алексей Мочанов недавно стал свидетелем того, как несколько «туристов» бросали камни в проезжающие мимо машины возле парка Шевченко. По его словам, он несколько раз вызывал милицию, но на его сообщения так никто и не отреагировал.

Поступают подобные сообщения и от столичных таксистов. Так, на днях, группа их 40-ка неизвестных разгромила несколько дорогих машин на улице Щорса на Печерске.

Чтобы не допускать подобного, ежедневно на дежурство по городу выезжает около 300 машин активистов Автомайдана. Комплектуются они добровольцами – из охраны Евромайдана и просто сознательными киевлянами, после чего экипажи отправляются в ночной рейд. В одном из них побывал корреспондент УНИАН.

Безопасность

На дежурство активисты выезжают поздно, около полуночи. Экипаж каждого автомобиля, помимо водителя, «укомплектован» несколькими крепкими добровольцами из охраны Евромайдана. Это – одно из главных правил, неукоснительно соблюдаемое активистами. Каждый автомобиль должен быть заполнен людьми: так безопаснее. Наши «попутчики» - Василий и Николай – приехали на Евромайдан с Западной Украины. Но уже давно включились в актив Автомайдана и отлавливают «титушек» не впервые, каждый раз радуясь, что помогли столице избежать погромов.

Еще одно правило безопасности – быть максимально осторожным и не приближаться по одиночке к «объектам» на близкое расстояние. Это правило появилось после того, как на автомобили активистов, позволивших себе слишком тесный контакт, нападали: били стекла машин, сильно избивали водителей, стреляли в них из травматического оружия...

Организованность

Патрулирование начинается с центральных улиц. Но, как только на установленной волне в рации появляются тревожные сообщения, отправляемся «на вызов». В эфире не спокойно. Одна за одной идут информации – в разных частях города перемещаются подозрительные автобусы, без номерных знаков, некоторые из них сопровождаются либо дорогими внедорожниками, либо патрульными ГАИ.

Отправляемся на один из сигналов: активист заметил скопление «титушек» возле центрального ЗАГСа. Впрочем, пока мы выруливаем по неочищенным от снега дорогам столицы до проспекта Победы (это занимает около 20-ти минут), нас опережают другие. Под ЗАГСом уже пять автомобилей с Автомайдана, которые добрались быстрее. А «туристов» - и след простыл.

Следующий вызов – на Подол. Для моих «попутчиков» это не новость: 90% всех сообщений о «титушках» идут именно отсюда. Один из любимых районов киевлян и гостей города уже несколько дней – любимое место дислокации подозрительных личностей «в спортивном». Здесь чаще всего замечают подозрительные «легковушки» с прибалтийскими номерами, странные «Газели» и «Богданы», которые хаотично и, зачастую, с нарушением ПДД, перемещаются по узким односторонним улочкам…

Мы приезжаем и… снова опаздываем. В нашем авто по этому поводу не сокрушаются. Говорят, просто следовало проверить. Дело в том, что, ввиду огромной «популярности» Подола для нарушителей, активисты уже создали мобильную группу из 40-50-ти машин, которые, меняясь, постоянно находятся именно в этом районе. Более того, у них существует отдельный канал связи, чтобы не засорять общий поток.

Дисциплина

Следующий наш вызов – Новообуховская трасса. В эфире просят направить на КП, минимум, пять авто. Местные жители, которым «титушки» уже несколько дней расшатывали заборы и провоцировали на конфликт, обнаружили на границе села полевой лагерь «спортсменов».

Действительно, возле заброшенного КП на трассе, видна армейская палатка с печкой «буржуйкой». Палатку охраняют «часовые» в спортивных костюмах, вооруженные палками. Увидев кавалькаду из десяти машин, они заметно нервничают и прячутся в палатку. А через минуту появляются оттуда – уже с подкреплением. Нам явно не рады. Парни суетятся, некоторые начинают кому-то звонить.

Тем временем, дисциплинированные автомайдановцы тоже вооружаются палками и битами, проводят инструктаж с экипажами всех автомобилей: парней из палатки не бить – просто разогнать, а их «лагерь» – разобрать. Еще каждому активисту нужно кричать. Просто из опыта предыдущего «общения» с молодыми людьми в спортивной форме, было замечено: крик их пугает и деморализует. Еще бы, не испугаться, когда на тебя движется цепь из 50-ти человек с битами и все громко кричат: «Ура!». Кто хочешь, испугается.

Так и происходит. Желания оказать сопротивление не появляется ни у одного «гостя» столицы – все они начинают убегать в поле. Впрочем, двоих, самых нерасторопных, удается задержать. Парням лет по 17-18-ть. «Спортсмены» напуганы и отчаянно врут, что они – солдаты по «гражданке», но подтвердить это хоть какими-то документами не могут. На улице очень холодно, активисты принимают решение забрать парееньков в Дом профсоюзов и уже там выяснять, откуда эти мальчишки и что они делали ночью в палатке посреди поля. В центр Киева отправляется несколько машин. Остальные, и мы в том числе, продолжают патрулирование.

До утра мы успели проделать длинный путь, но больше ничего подозрительного не замечаем, молчит и рация. Перед рассветом возвращаемся на Европейскую площадь – место дислокации Автомайдана, оставляем там Николая и Василия, которым нужно отдохнуть, и сами отправляемся спать: до начала рабочего дня остается пара часов.

***

В ночь со среды на четверг патрули Автомайдана попали в ловушку. Правоохранители расставили активистам «капканы» в трех разных точках Киева: Крепостном переулке, на улице Институтской и около 17-й столичной больницы. Сообщив по рации, на нужной частоте, что кто-то из участников Автомайдана преследует автобус без номерных знаков и требует помощи, правоохранители ждали, кто «клюнет на живца».

Запись одного из видеорегистраторов автомайдановцев, попавших в ловушку. С 2:30 секунд видно, как "беркутовцы" громят автомобили.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Собственно, те из них, кто услышал сигнал SOS и откликнулся на вызов, попал «под раздачу». Все происходящее зафиксировали видеорегистраторы. Сотрудники спецподразделения МВД заблокировали автомобили, начали крушить их дубинками – бить стекла и фары, вытаскивать водителей и пассажиров на улицу и также их избивать. После этого, оставив разбитые и открытые машины с личными вещами и документами просто среди улицы, правоохранители увезли активистов в отделения милиции. К слову, в этот «замес» попали и случайные люди – водитель такси и его пассажир, которые, волей случая, оказались «на том же месте, в тот же час».

Вместе с тем, в МВД отрицают нападение «Беркута» на участников Автомайдана, заявляя, что именно силовики пострадали от действий активистов. «Молодые люди, спортивного телосложения, с битами, совершали хулиганские действия, наносили удары по транспортным средствам, кидали камни. Милиция задержала около 20 нападавших», - заявили в МВД.

Задержание автомайдановцев

Теперь активистов обвиняют в массовых беспорядках. И лишь некоторым из них инкриминируют хулиганство. Многие – нуждаются в медицинской помощи. 24 января в райсудах Киева начали рассматривать дела автомайдановцев, задержанных в ночь на четверг.

Кроме того, другие автомайдановцы рассказывают, что даже по прошествии суток с момента инцидента, нашлись еще не все, кто попал в «ловушку» правоохранителей. Так, по словам одной из активисток, Екатерины Бутко, полного списка пропавших у Автомайдана нет, поскольку, помимо участников ночных рейдов, «под раздачу» могли попасть и случайные люди. Ближе к вечеру 24 января все еще не было известно, где находится четыре человека.

Вадим Онищенко