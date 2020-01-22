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В МИД заявили о подготовке официального визита Макрона в Украину

18:48, 22 января 2020
Политика
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Эммануэль Макрон / REUTERS

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Как сообщается в Facebook ведомства, во время встречи заместителя министра Василия Боднар с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году.

"Основной приоритет - подготовка официального визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Украину", - говорится в сообщении.

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