В МИД заявили о подготовке официального визита Макрона в Украину

Об этом шла речь на встрече заместителя министра Василия Боднара с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о подготовке официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Читайте такжеПомпео в Украине: американские СМИ сообщают о дате визита 31 января Как сообщается в Facebook ведомства, во время встречи заместителя министра Василия Боднар с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. "Основной приоритет - подготовка официального визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Украину", - говорится в сообщении.

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