Евросоюз поздравил украинцев с Днем соборности

В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

В Европейском Союзе поздравили украинцев с Днем соборности Украины и заверили в неизменной поддержке суверенитета страны.

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Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в социальной сети Facebook.

"Поздравляем всех украинцев с Днем соборности! По этому важному случаю ЕС напоминает о своей неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявили европейские дипломаты.

*** В Украине сегодня отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.