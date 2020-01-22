Евросоюз поздравил украинцев с Днем соборности
09:33, 22 января 2020Политика
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В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.
Иллюстрация / REUTERS
В Европейском Союзе поздравили украинцев с Днем соборности Украины и заверили в неизменной поддержке суверенитета страны.
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Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в социальной сети Facebook.
"Поздравляем всех украинцев с Днем соборности! По этому важному случаю ЕС напоминает о своей неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявили европейские дипломаты.
*** В Украине сегодня отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.
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