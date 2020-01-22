101 год воссоединению: Украина сегодня отмечает День Соборности

В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР). Это событие происходило на Софийской площади в Киеве.

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Официальным праздником День Соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День Свободы 22 ноября и День Соборности 22 января и учредил День соборности и свободы 22 января. Через три года в ноябре 2014 года действующий глава государства Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября, вернув 22 января празднование Дня Соборности.

В День Соборности главной традицией является построение «живой цепи». Самую первую «цепь» украинцы создали 21 января 1990 года. Тогда «живая цепь», в которой приняли участие 450 тысяч человек, связала Ивано-Франковск, Львов и Киев. Традиция прижилась и ежегодно повторяется во многих городах Украины.