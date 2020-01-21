Почти 70% украинцев против предоставления русскому языку статуса государственного - опрос

Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15% респондентов, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%.

Почти 70% украинцев считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова, представленных на пресс-конференции на тему: "101-я годовщина Соборности Украины: что больше всего объединяет и разъединяет украинцев".

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Так, большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным - такое мнение разделяют 69% опрошенных, статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%.

"По этому вопросу общественное мнение имеет региональные различия: однозначно выступают за украинский как единственный государственный в западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного - менее 1%", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Также указано, что явно преобладают сторонники украинского языка как единственного государственного и в центральном регионе - 77%, за статус русского как официального в регионах там - 12% и как второго государственного - лишь 4% респондентов.

В южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, признание украинского как единственного государственного поддерживает 51% опрошенных, в качестве официального в определенных регионах - 27% и как второго государственного - 14%.

"Больше всего значимый статус русского языка поддерживают в восточном регионе, где также преобладает поддержка русского языка как языка общения в повседневной жизни при признании украинского как государственного, но 24% выступают возможность русского языка в качестве официального в регионах, а 31% выступает за то, чтобы русский язык стал вторым государственным", - отмечают авторы исследования.

*** Общенациональное исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.