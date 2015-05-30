Порошенко едет в Одесскую область представлять нового губернатора

Вечером 29 мая появились сообщения о том, что президент назначил губернатором Одесской области Михаила Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "30 мая президент осуществит рабочую поездку в Одесскую область", - говорится в сообщении. Ожидается, что Порошенко представит нового председателя областной государственной администрации. Как сообщал УНИАН, 6 мая 2014 года и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Игоря Палицу председателем Одесской областной государственной администрации. Читайте такжеСаакашвили признался в любви к Одессе Вечером 29 мая появились сообщения о том, что президент назначил губернатором Одесской области Михаила Саакашвили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter