Порошенко едет в Одесскую область представлять нового губернатора
13:38, 30 мая 2015Политика
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Вечером 29 мая появились сообщения о том, что президент назначил губернатором Одесской области Михаила Саакашвили
Президент назначил губернатором Одесской области Михаила Саакашвили / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Одесскую область.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"30 мая президент осуществит рабочую поездку в Одесскую область", - говорится в сообщении.
Ожидается, что Порошенко представит нового председателя областной государственной администрации.
Как сообщал УНИАН, 6 мая 2014 года и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Игоря Палицу председателем Одесской областной государственной администрации.
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Вечером 29 мая появились сообщения о том, что президент назначил губернатором Одесской области Михаила Саакашвили.
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