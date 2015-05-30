Порошенко едет в Одесскую область представлять нового губернатора

13:38, 30 мая 2015
Политика
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Вечером 29 мая появились сообщения о том, что президент назначил губернатором Одесской области Михаила Саакашвили

Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Одесскую область.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"30 мая президент осуществит рабочую поездку в Одесскую область", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Порошенко представит нового председателя областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, 6 мая 2014 года и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Игоря Палицу председателем Одесской областной государственной администрации.

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Вечером 29 мая появились сообщения о том, что президент назначил губернатором Одесской области Михаила Саакашвили.

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