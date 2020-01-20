Законодательный спам: в КИУ назвали основную проблему в работе Рады

Нардепы, отмечают в КИУ, часто регистрируют законопроекты с целью самопиара, чтобы отчитаться перед избирателями о своей «эффективности».

В Комитете избирателей Украины констатировали, что одной из основных проблем в работе Верховной Рады IX созыва остается проблема законодательного спама.

Как передает корреспондент УНИАН, представители КИУ на брифинге в Киеве обнародовали исследование об итогах работы второй сессии (сентябрь 2019 - январь 2020 года) Верховной Рады IX созыва.

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Так, аналитик КИУ Денис Рыбачок отметил, что проблема «законодательного спама» является очень серьезной.

По его словам, народные депутаты подают чрезвычайно большое количество законопроектов и «половина законопроектов, и даже немного больше, получают отрицательные заключения главного научно-экспертного управления ВР - это юридически неграмотные документы, это не реалистичные документы».

«За 5 месяцев в ВР было зарегистрировано 1 тыс. 317 законопроектов, то это примерно 10 законопроектов в день», - отметил Рыбачок.

В КИУ отмечают, что народные депутаты часто регистрируют законопроекты с целью самопиара, поскольку именно таким образом народные депутаты могут отчитаться перед избирателями о своей «эффективности».

При этом в КИУ отмечают, что часто политики воспринимают закон как единственный способ решения всех проблем, особенно это касается попыток решения местных проблем со стороны депутатов-мажоритарщиков, когда игнорируется тот факт, что взаимодействие с местными органами власти могло бы быть более эффективным инструментом, чем штамповка законодательных предложений».

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что в целом за время работы второй сессии ВР принято 133 закона, то есть речь идет о законах, подписанных президентом.

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Он отметил, что подавляющее большинство законов, которые принимает парламент - законопроекты, которые были разработаны народными депутатами Украины. Кошель сообщил, что «депутатами было подано 998 законопроектов, из которых принято 89 (9%), правительством подано 101, из которых Рада поддержала 22 (21%) и президентом соответственно 51, из которых поддержано 22 (43%)».

Глава КИУ также сообщил, что из 89 принятых законов, которые инициировали нардепы, большинство из них вносили депутаты фракции «Слуги народа». По данным КИУ, депутаты из фракции «Слуга народа» были среди авторов 70 законов (80%), депутаты «Батькивщины» были среди авторов 10 принятых законов, «Европейской солидарности» - 9, «Оппозиционной платформы - За жизнь» - 5, «Голоса» - 3, группы «За будущее» - 3, группы «Доверие» – 2.

Кошель отмечает, что, если «брать в расчет только законопроекты, разработанные этим созывом, то оппозиционных законопроектов крайне мало - лишь 3 из 133. И это указывает на достаточно опасную тенденцию, которая имеет место, а именно - разделение законопроектов на свои и чужие, то есть, если среди авторов законопроекта есть хотя бы один «Слуга народа», то шансы его принятия в любом формате резко возрастают в разы, в десятки раз».

По его словам, если тенденция сохранится, тогда «реально ВР превратится в парламент УССР. Тенденция достаточно опасна».