Зеленский сказал, что думает о переименовании улиц в честь националистов

Президент считает, что украинцам следует строить общую историю, а улицы называть в честь людей, не вызывающих противоречий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования улиц в честь националистов - очень сложный и деликатный.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава государства подчеркнул, что это касается не только улиц, но и памятников.

"Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт", - пояснил он.

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"В настоящее время у нас есть свои современные герои - люди, которые сделали историю, ученые, люди в освоении космоса, великие спортсмены, многие писатели... Люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать политику подальше от этой проблемы", - предложил президент.

Как сообщал УНИАН, в Киеве намерены переименовать еще ряд улиц и несколько библиотек.