Порошенко провел последний звонок в Славянске (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, обращаясь к собравшимся, глава государства назвал его по праву главным праздником страны, ведь он проходит в освобожденном от оккупации городе.

"Главная линейка страны и главный праздник последнего звонка сегодня здесь, в Славянске. Для нас было делом чести не только освободить город, но и отремонтировать школы, восстановить учебный процесс. Это было символом достоинства Украины и делом всех", - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украина хочет мира и продолжает борьбу против агрессии, за вывод иностранных войск, возвращение закона и порядка на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Президент отметил, что при участии международных партнеров будет восстановлена вся инфраструктура края. "Для этого нам нужен мир. Все страны мира поддерживают Украину, и мир будет обеспечен", - сказал он и добавил, что верит в будущее Донбасса.

Читайте такжеОпубликовано полное видео интервью Порошенко Глава государства вручил аттестаты об окончании школы и медали пяти выпускникам, которые окончили школу с отличием. "Ваша медаль имеет более высокую пробу, ценность. Вы продемонстрировали веру в будущее. Верьте в то, что впереди лучшие страницы вашей жизни", - сказал Порошенко.

Он поблагодарил учителей. "Спасибо вам за то, что воспитываете украинских патриотов. За вашу доброту, самоотверженность и за то, что вы здесь зарождаете новую Украину", - сказал президент.

Выпускники подарили Порошенко собственноручно изготовленный оберег.

Всего в Славянской общеобразовательной школе I-III ступеней №15 в этом году 28 выпускников, а в целом на Донбассе - 9,5 тысячи.

На торжествах также присутствовали первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук и министр образования и науки Сергей Квит.