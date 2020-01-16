В ОБСЕ призвали усилить противоминную деятельность на Донбассе

Грау назвала заминированные территории главной причиной смертей среди гражданского населения на Донбассе.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау призвала все стороны усилить противоминную деятельность на Донбассе.

Как сказано на сайте ОБСЕ, об этом Грау заявила после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп сегодня в Минске.

«Я приветствую состоявшийся в конце декабря обмен удерживаемыми (лицами) по формуле «всех установленных на всех установленных». Это стало большим прорывом и фактором, укрепляющим доверие между сторонами», - заявила Грау.

При этом она отметила, что в прошлом году число гражданских жертв значительно снизилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. Также, по ее словам, в январе, по сравнению с концом прошлого года, заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня.

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«Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок. Главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины. В этой связи призываю стороны усилить противоминную деятельность», - добавила Грау.

Как сообщал УНИАН, в зоне боевых действий сегодня погиб украинский военнослужащий.