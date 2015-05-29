Указ Путина о военных потерях намекает на присутствие российских войск в Украине – Amnesty International

Об этом говорится в заявлении Amnesty International.

"Этот указ является не только вопиющим нападением на свободу выражения, он также имеет зловещие намеки, которые активизируют спекуляции относительно того, что президенту Путину есть что скрывать - в частности, потери, понесенные российской армией в Украине", - сказал Джон Дальхузен, директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии.

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Кроме того, по его словам, этот шаг также увеличивает опасения за безопасность российских сотрудников СМИ и общественных активистов, которые уже подвергались преследованиям за попытки независимо освещать конфликт в Украине.

Так, в августе прошлого года несколько журналистов подверглись ряду отдельных нападений за попытки осветить тайные похороны российских военнослужащих, убитых в Украине.

"Этот новый указ поднимает некоторые тревожные вопросы, например, могут ли журналисты и общественные активисты быть привлечены к уголовной ответственности по статье "измена" - за освещение предполагаемых российских военных потерь в Украине", — сказал Дальхузен.

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Другое следствие, как отмечается, заключается в том, что семьи военнослужащих, погибших во время "специальных операций", будут лишены правды о судьбе своих близких.

"Кремль многократно отрицал любую причастность к боевым действиям на территории Украины, однако спутниковые снимки и свидетельства, собранные Amnesty International, указывают на неоспоримые доказательства наращивание российского вооружения и артиллерии на востоке Украины и на подстрекательство Россией сепаратистов к совершению военных преступлений", - резюмировали в заявлении.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин отнес к государственной тайне данные о потерях среди военнослужащих Минобороны РФ во время проведения специальных операций в мирное время.

Напомним, согласно материалам доклада российского оппозиционера Бориса Немцова, опубликованным после его убийства, все ключевые военные успехи пророссийских боевиков на Донбассе были обеспечены частями российской армии.

Согласно докладу, только в боях под Дебальцево Донецкой области в январе-феврале 2015 погибли 70 российских десантников, под Иловайском погибли около 150 российских солдат.

Также там утверждается, что вербовку, вооружение и переброску на Донбасс боевиков-"добровольцев" осуществляет российская власть.

О присутствии частей российской регулярной армии на востоке Украины неоднократно заявляли власти Украины, стран ЕС, США и в командовании НАТО. Россия все обвинения и доказательства отвергает, заявляя, что российские граждане, которые воюют в Украине, это добровольцы, которые уволились со службы в армии или взяли отпуск, самостоятельно приобрели или захватили оружие.

Согласно последним данным штаба АТО, обнародованным 23 мая, на оккупированных территориях Донбасса находятся около 8860 российских военных.