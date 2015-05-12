Все ключевые военные успехи боевиков в Украине обеспечила российская армия – доклад Немцова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Москве на презентации доклада "Путин.Война" о российском вторжении в Украину сказал соавтор доклада, российский оппозиционер Илья Яшин.

"Все ключевые успехи, военные успехи сепаратистов были обеспечены частями российской армии", - сказал Яшин.

По его словам, массовое вторжение российской армии происходило в два этапа - первое в августе 2014 года, когда было остановлено наступление украинской армии и созданы условия для окружения под Иловайском, второе - во время боев за Дебальцево зимой этого года. Как сказал Яшин, все это вынудило пойти президента Украины Петра Порошенко на переговоры в Минске, причем боевиков фактически представлял лично президент РФ Владимир Путин.

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Яшин сообщил, что в докладе собраны "показания" российских военных, участвующих в боях в Украине.

"Война с Украиной, необъявленная война, подлая, циничная война - это преступление против всего российского народа. Мы платим за это жизнями наших сограждан, мы платим за это экономическим кризисом, мы платим за это политической изоляцией... Путин войдет в историю России как президент, при которым русские и украинцы стали врагами. Это исторический приговор Путину как государственному деятелю", - заявил Яшин.

Он убежден, что рано или поздно Путин уйдет, а россиянам и украинцам нужно будет налаживать отношения. "Для того, чтобы наладить нормальные добрососедские отношения с братским украинским народом, надо предпринимать шаги уже сейчас. Самое главное - это говорить правду. Этот доклад преследует главную цель - рассказать людям правду: руководство нашей станы несет ответственность за преступление, несет ответственность за авантюру, жертвами которой стали как украинские граждане, так и наши российские сограждане", - сказал Яшин.

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По его словам, доклад издан тиражом 2 тыс. экземпляров, и сейчас проводится сбор денежных средств для дополнительного здания, чтобы доклад прочитали как можно больше россиян.

"Наша аудитория - это весь российский народ, те люди, которые верят Путину, которые его не поддерживают. Мы хотим предложить обществу дискуссию и рассказать людям правду. Мы хотим уличить Путина во лжи", - отметил Яшин.