В Ростове появилось новое кладбище с 500 безымянными могилами (фото)
В сети появились сообщения о том, что в июне-сентябре 2014 года появилось странное захоронение, в стороне от местного кладбища – на отдельном участке появилось около 500 безымянных новых могил.
Об этом сообщает Новый Регион.
На карте Ростова действительно есть такой объект. Захоронение расположено в географическом треугольнике: между Темерницким, Верхнетемерницким и рекой Темерник.
На снимках с геометками территории Ростова-на-Дону, опубликованных в сети, заметно странное захоронение, которое обособлено от местного кладбища.
При этом количество могил с останками неизвестных людей на кладбище в Ростове-на-Дону увеличивается. Как сообщается, большинство захоронений ‒ с надписью «НМ» и «НЖ», что, вероятно, означает «неизвестный мужчина» и «неизвестная женщина».
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На могилах смерть неизвестных датируется летом-осенью 2014 года, при этом средний возраст похороненных ‒ 20-40 лет.
Ранее сообщалось, что между преступной группировкой так называемого «министерства государственной безопасности» и другими незаконными вооруженными формированиями боевиков на Донбассе нарастает конфликт.