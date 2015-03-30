В Ростове появилось новое кладбище с 500 безымянными могилами (фото)

Об этом сообщает Новый Регион.

На карте Ростова действительно есть такой объект. Захоронение расположено в географическом треугольнике: между Темерницким, Верхнетемерницким и рекой Темерник.

На снимках с геометками территории Ростова-на-Дону, опубликованных в сети, заметно странное захоронение, которое обособлено от местного кладбища.

При этом количество могил с останками неизвестных людей на кладбище в Ростове-на-Дону увеличивается. Как сообщается, большинство захоронений ‒ с надписью «НМ» и «НЖ», что, вероятно, означает «неизвестный мужчина» и «неизвестная женщина».

Читайте такжеВ сети появились фотографии предполагаемой могилы сына Януковича в Крыму

На могилах смерть неизвестных датируется летом-осенью 2014 года, при этом средний возраст похороненных ‒ 20-40 лет.

Ранее сообщалось, что между преступной группировкой так называемого «министерства государственной безопасности» и другими незаконными вооруженными формированиями боевиков на Донбассе нарастает конфликт.