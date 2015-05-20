Блогеры назвали имена и точные места захоронения погибших на Донбассе ГРУшников (фото)

На Донбассе погибли три спецназовца 16-ой отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ МО РФ. Об этом сообщает в Facebook блогер Руслан Левиев.

Удалось установить, что спецназовцы погибли либо в городе Золотое Попаснянского района Луганской области, либо в селе Широкино Донецкой области. Погибли военнослужащие во время боев, которые шли 4-5 мая 2015 года.

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«Савельев Антон, позывной «Сава», похоронен на кладбище поселка Новые Ляды, Тамбовский район. Мамаюсупов Тимур, позывной «Мамай», похоронен на кладбище деревни Кук-Тяка около города Азнакай, республики Татарстан. Кардаполов Иван, позывной «Кардан», похоронен на кладбище города Шумиха, Курганской области», - пишет Левиев.

Напомним, ранее сообщалось, что российские блогеры обнаружили возможные могилы военных из Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ, которые предположительно погибли на Донбассе. Сначала Левиев из соображений безопасности отказался называть город, где были обнаружены захоронения.