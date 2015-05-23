На оккупированном Донбассе находятся около 8,9 тысяч российских военных - штаб АТО

На оккупированных территориях Донбасса находятся 8,86 тыс. российских военных.

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя АТО Сергей Галушко, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Российская Федерация продолжает удерживать вдоль наших государственных границ и на нашей территории группировки, которые в количественном составе включают 45 батальонных и 16 ротных тактичных групп. Непосредственно на наших территориях, отмечается деятельность указанных группировок, мы оцениваем эти группировки в 8,86 тыс. лиц», - сказал он.

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По его словам, кроме того, по данным разведки, на территории Украины также находится 4 тактических ракетных комплекса «Точка У», 190 танков, 520 боевых бронированных машин.

Кроме того, по его словам, незаконные бандформирования на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» продолжают наращивать свой потенциал.

«Те «страшилки», которые распространяются со стороны так называемых «ДНР» и «ЛНР», что они хотят расширить свою территории до границ Донецкой и Луганской областей, я считаю, что это для того, чтобы нагнетать обстановку и держать граждан и военных в напряжении», - сказал он.