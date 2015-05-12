Под Дебальцево погибли 70 российских военных - доклад Немцова

Об этом говорится в докладе "Путин. Война", который подготовили соратники убитого российского оппозиционера Бориса Немцова на основе собранных им материалов, передает РБК.

О гибели военных Немцову рассказали представители их семей, которые попросили помощи в борьбе за выплату российскими властями компенсаций. В докладе говорится, что военных перед отправкой на Донбасс заставляли увольняться из рядов вооруженных сил и выдавать себя за добровольцев. Минобороны России давало честное слово платить компенсации за смерть и увечья, несмотря на увольнение. Однако, утверждается в докладе, это обещание выполнено не было.

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Также в докладе приводятся данные о 150 российских военных, которые погибли летом прошлого года под Иловайском. Родственники этих военных якобы получили по 2 млн рублей, дав подписку о неразглашении данных об их гибели.

12 мая состоится презентация 64-страничного доклада Немцова, после чего он появится в открытом доступе в Сети.