ЦИК зарегистрировала нового депутата от "Слуги народа"

В ЦИК поступило постановление парламента о досрочном прекращении полномочий народного депутата Венедиктовой.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Александра Санченко вместо Ирины Венедиктовой, которая из-за назначения и.о. директора Государственного бюро расследований сложила депутатский мандат.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, в ЦИК поступило постановление Верховной Рады от 14 января о досрочном прекращении полномочий народного депутата Венедиктовой в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Венедиктова была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Слуга народа».

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В этой связи Комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом, избранного на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Александра Санченко, включенного в избирательный список «Слуга народа» под № 137.

Санченко 1988 года рождения, проживает в Киеве, беспартийный.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил и.о. директора ГБР тогдашнего председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, депутата от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.

14 января 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Венедиктовой.