Кандидат в премьеры РФ "загремел" в базу "Миротворца" (видео)

Михаил Мишустин нарушал госграницу Украины и ездил в аннексированный Крым.

Кандидат в премьер-министры Российской Федерации Михаил Мишустин попал в базу "Миротворца".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В "Миротворец" Мишустина внесли из-за того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины и ездил в оккупированный Крым. Там отметили - оккупант в апреле 2015 года посещал налоговую инспекцию в Ялте.

Накануне Путин предложил кандидатуру Мишустина, который 10 лет возглавлял российскую налоговую службу, на пост премьер-министра.

Предыдущий глава правительства Дмитрий Медведев ушел в отставку якобы, чтобы упростить воплощение президентской конституционной реформы.

Путин объявил о желании изменить основной закон страны, в частности, запретить чиновникам и судьям иметь гражданство другого государства, передать часть президентских полномочий Госдуме и, главное, реформировать выборы главы государства. По мнению экспертов, так Путин готовит себе новое место во власти, ведь его полномочия истекают в 2024 году.