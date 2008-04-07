Президент Чехии признался в связи со стюардессой
18:35, 07 апреля 2008Политика
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Клаус прожил с женой 40 лет
|Вацлав Клаус
По словам Клауса, эти фотографии не являются монтажом, и он не сможет объяснить произошедшее своей шестидесятичетырехлетней супруге, с которой прожил 40 лет. У Клауса, которому 66 лет, есть взрослые дети.
Относительно слухов о возможной беременности Беднаровой, которой, по одной версии 28 лет, по другой - 25, Клаус ничего не сказал.
В 2002 году, как напоминает издание, Клауса подозревали в связи с другой стюардессой, 24-летней Кларой Лохниской (Klara Lohniska).
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