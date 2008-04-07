Президент Чехии признался в связи со стюардессой

Президент Чехии Вацлав Клаус признался в связи со стюардессой, сообщает в понедельник The Daily Telegraph. Об этом президент вынужден был рассказать после того, как в марте в прессе появились его фотографии в обществе Петры Беднаровой (Petra Bednarova) у гольф-клуба и на выходе из отеля.

По словам Клауса, эти фотографии не являются монтажом, и он не сможет объяснить произошедшее своей шестидесятичетырехлетней супруге, с которой прожил 40 лет. У Клауса, которому 66 лет, есть взрослые дети.

Относительно слухов о возможной беременности Беднаровой, которой, по одной версии 28 лет, по другой - 25, Клаус ничего не сказал.

В 2002 году, как напоминает издание, Клауса подозревали в связи с другой стюардессой, 24-летней Кларой Лохниской (Klara Lohniska).

Лента.ру