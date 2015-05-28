В ЕC не подтверждают продление санкций против Сергея Клюева - источник

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил источник в ЕС. "Рассмотрение вопроса продления санкций все еще продолжается", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что Евросоюз продлил действие санкций против Сергея Клюева.

В начале марта ЕС продлил на год санкции для 14 бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, до 6 июня – для четырех. До июня санкции продлены для Елены Лукаш, Виктора Януковича-младшего (который погиб на Байкале), Сергея Клюева и Дмитрия Табачника.