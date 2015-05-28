Генпрокурор: ЕС продлил санкции против Сергея Клюева
Евросоюз продлил действие санкций против народного депутата Украины Сергея Клюева.
Об этом генеральный прокурор Виктор Шокин заявил на заседании регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривает вопрос о предоставлении согласия парламента по представлению генпрокурора на снятие с Сергея Клюева депутатской неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности.
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В свою очередь, Сергей Клюев заявил, что уголовное производство по обвинению в мошенничестве открыто против него, чтобы сделать невозможным снятие с него санкций Евросоюза.
"Не хотел говорить, но скажу: вы просто не знаете, что санкции уже продолжены", - ответил на это Виктор Шокин.
Как сообщал УНИАН, в начале марта Евросоюз продлил на год санкции для 14 бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, до 6 июня – для четырех.
До июня санкции продлены для Елены Лукаш, Виктора Януковича-младшего (который погиб на Байкале), Сергея Клюева и Дмитрия Табачника.