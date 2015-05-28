Генпрокурор: ЕС продлил санкции против Сергея Клюева

Об этом генеральный прокурор Виктор Шокин заявил на заседании регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривает вопрос о предоставлении согласия парламента по представлению генпрокурора на снятие с Сергея Клюева депутатской неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности.

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В свою очередь, Сергей Клюев заявил, что уголовное производство по обвинению в мошенничестве открыто против него, чтобы сделать невозможным снятие с него санкций Евросоюза.

"Не хотел говорить, но скажу: вы просто не знаете, что санкции уже продолжены", - ответил на это Виктор Шокин.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Евросоюз продлил на год санкции для 14 бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, до 6 июня – для четырех.

До июня санкции продлены для Елены Лукаш, Виктора Януковича-младшего (который погиб на Байкале), Сергея Клюева и Дмитрия Табачника.