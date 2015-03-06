ЕС снял санкции с 4 соратников Януковича, для 18 - продлил

Соответствующее решение обнародовал в пятницу в Брюсселе Официальный журнал ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

В списке о продлении санкций отсутствуют имена бывших советников Януковича Андрея Портнова и Игоря Калинина, экс-председателя Службы безопасности Александра Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея.

В частности, до июня санкции продлены для Елены Лукаш, сына экс-президента Виктора Януковича, Сергея Клюева и Дмитрия Табачника.

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На год санкции продлены для экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра, экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего главы президентской администрации Андрея Клюева, бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, бизнесмена Сергея Курченко, бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, бизнесмена Юрия Иванющенко, экс-министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-председателя СБУ Александра Клименко, экс-вице-премьерьера Сергея Арбузова.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 марта, ЕС принял решение, которым продлил санкции, которыми предусматривается замораживание активов и возвращения разворованных государственных средств Украины. «Меры заключаются в замораживание активов лиц, которые являются предметом начального расследования относительно растраты государственных украинских средств, в том числе, экс-президента Виктора Януковича. Совет скорректировал санкции, учитывая прогресс этих судебных разбирательств», - отмечается в решении.

Справка УНИАН. 5 марта 2014 года Евросоюз заморозил на один год активы 18 бывших украинских высоких должностных лиц, которых подозревают в незаконном завладении государственной собственностью. Этот список возглавил экс-президент Виктор Янукович.

Кроме президента, сбежавшего из Украины, под санкции, которые также включают визовый запрет, попали бывший премьер Николай Азаров вместе с сыном Алексеем, сыновья экс-президента Александр и Виктор Януковичи, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-председатель СБУ Александр Якименко, бывший первый заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов, экс-министр юстиции Елена Лукаш, бывший глава администрации Януковича Андрей Клюев и его брат Сергей Клюев, другие высокопоставленные должностные лица.