Премьер - профан в экономике, а соросята ухойдакали экономику: все подробности нового "кассетного скандала" с Гончаруком

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. При этом мужчина с голосом, как у Гончарука, несколько раз в откровенно пренебрежительной манере упоминает президента. УНИАН собрал все подробности скандала.

Часть первая о "тумане" в голове Зеленского

Первую часть опубликовали вечером 15 января. На ней, согласно записи, Гончарук обсуждает, как рассказывать Зеленскому о причинах укрепления гривни.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает - есть платежный баланс... А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос", - говорит Гончарук.

Далее голос на записи говорит, что гипотетически нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали накануне выборов. Но потом люди увидели, что в стране есть "сильный президент и молодой парламент", их страхи не подтвердились, и гривна стала укрепляться.

"У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить. Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман", - уточнил Гончарук.

"Абсолютный профан в экономике"

Далее Гончарук в разговоре между делом признается, что он "абсолютный профан в экономике". Участники беседы как раз решали вопрос, как объяснить укрепление гривни президенту Владимиру Зеленскому.

"Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении - я, извините, полный профан в экономике. Но что я понимаю. Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи", - говорит на записи Гончарук.

Часть вторая: "соросята" ухандокали экономику

На второй части записи, опубликованной спустя несколько часов, собеседники обсуждают снижение экономического роста и то, что с этим делать. В подписи к видео на Youtube отмечается, что участники совещания готовятся к встрече с президентом Владимиром Зеленским, на котором должны рассказать о ситуации в экономике страны.

"Ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. Потому что сейчас это выглядит так... и на самом деле это даже главная проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас все такие мысли. Вот у нас в 4 квартале просядет экономический рост, вот он будет 4 и 4... а сейчас будет по некоторым оценкам 2. И... ухандохали экономику. Реформаторы эти, как сказать, соросята. Ухандохали экономику, были крепкие хозяйственники при них было 4 и 6, пришли "соросята" - экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности оно создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем, у нас нет плана. А у вас его реально нет", - рассуждает голос, похожий на Гончарука.

Министр экономики Тимофей Милованов на аудиозаписи задается вопросом, как отвечать на вопрос об усилении курса гривни. "Я не понимаю", - говорит голос, похожий на Милованова.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе дискуссии предлагает взять похожую на Украину страну и сравнить, как менялась там структура экономики. "Смотрите. А может быть... Хорошая идея знаешь в чем? Взять условно похожую страну, у которой например есть сильный потенциал в агро и допустим в каком-то тяжелом секторе и посмотреть историю, как менялась структура экономики, и как сейчас. Я не знаю...там Австралия", - говорит голос, похожий на замглавы НБУ Рожковой.

"Смотри, Вова": часть третья об оливье и о том, как Зеленскому нужно рассказывать "истории"

Утром 16 января выложили третью запись. На ней Гончарук спрашивает у экономистов, как лучше объяснить Зеленскому процессы в стране. И в итоге заявляет, что президенту будет понятно, если объяснить все на примере стоимости оливье.

«Смотрите, Александр Владимирович. Вот это произошло с этим. Вот это произошло с валютой. Ему надо рассказывать истории. Когда у него в голове возникнет картинка...», – сказал человек с голосом похожим на голос Гончарука.

«Какие планы у Тимофея? Самое время переходить на экспорт какой переработанной продукции, чтобы условно повышать ее стоимость. То есть, надо строить какие-то заводы по переработке, продавать там вермишель итальянскую», – ответила женщина с голосом председателя Нацбанка Екатерины Рожковой.

Наконец, мужчина с голосом Гончарука решил, что Зеленскому лучше всего рассказать о курсе на примере новогоднего оливье.

«Переведу на человеческий язык. Ему надо сказать: Смотри, Вова, это сейчас курс меньше, это значит что новогоднее оливье на новогоднем столе следующего года не будет дороже, чем в этом», – отметил он.

«Не факт», – отметила женщина с голосом министра финансов Оксаны Маркаровой.

Неудавшийся "разбор полетов" на заседании фракции СН

Вчера вечером на заседании фракции политпартии "Слуга народа" ожидали приезда Алексея Гончарука, чтобы обсудить с ним обнародованные аудиозаписи, но он туда в итоге не явился.

"Сидим на фракции, ждем Премьера. Депутаты слушают записи с его откровениями и оскорблениями в адрес Президента. Есть разные мнения, дать п#зды сразу, или еще в начале августа надо было дать и забыть", - написал в своем telegram-канале нардеп Максим Бужанский. Позже он сообщил, что Гончарук развернулся на подъезде к ВР.

"Товарищи, это в экономике Премьер профан, а чуйка у него огого. По состоянию на 19.12, развернулся на подъезде к Раде и удрал в неизвестном направлении. Закончим заседание, и поедем ловить, если не одумается. Хочется обсудить это сочетание слабоумия и отваги", - написал Бужанский.

Также он продублировал сообщение коллеги по фракции Александра Дубинского, где указано, что Гончарук отправился прямо в Офис президента.

Арахамия заступился за премьера

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка были сфабрикованы. Арахамия также предположил, что записи могут быть склеены.

«Насколько я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финансовой стабильности, которая продолжалась 3 часа», – сказал Арахамия, добавив, что записи мог опубликовать один из участников сессии.

Также Арахамия не считает, что у Гончарука на самом деле такая позиция по отношению к Зеленскому, как это показали пленки.

«Если выдергивать из контекста, то потом могут быть «замечательные» нарезки», – отметил депутат.

Реакция Гончарука на скандал

После публикации аудиозаписей в СМИ распространилась информация о том, что Гончарук якобы уходит в отставку. Но в пресс-службе информацию опровергли.

"Пресс-служба Кабинета министров не имеет информации относительно подлинности ни одной аудио - или видеозаписи, распространяемые в сети Интернет. Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на скандал сегодня утром, выложив на своей странице в Facebook видеообращение и пост на канале в Телеграм. Он заявил, что с самого начала против его команды работают много людей, которым хотелось, чтобы новой власти ничего не удалось. При этом он заявил, что недоброжелатели уже лишились миллионных теневых потоков.

«Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не напугать! Мы будем еще упорнее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», - заявил Гончарук.

«И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляют 25 млрд долларов», - написал Гончарук, добавив: «Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан" в экономике».