В Раду внесли законопроекты о местных выборах

Как сообщается на сайте парламента, 28 мая две группы депутатов зарегистрировали два альтернативных законопроекта - №2831-2 и №2831-3. Среди авторов первого законопроекта - первый вице-спикер парламента Андрей Парубий и депутаты от "Блока Петра Порошенко", "Самопомочи", "Народного фронта". Авторами второго являются депутаты от "БПП", "Народного фронта" и Радикальной партии.

В то же время тексты этих законопроектов пока не обнародованы.

Как отметил на своей странице в Facebook депутат от "БПП" Александр Черненко, который является одним из авторов законопроекта №2831-2, законопроектом предусматривается, в частности, сокращение количества депутатов местных советов; открытые списки на выборах областных и городских (в крупных городах) советов; многомандатная мажоритарная система на выборах в районные, городские (в малых городах) советы; выборы мэров крупных городов в два тура; прозрачное и подотчетное финансирование кампаний; существенное ограничение теле- и радиорекламы; гендерные квоты.

Кроме того, 27 мая депутат от "Народного фронта" Николай Федорук зарегистрировал аналогичный законопроект №2831-1. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект, в частности, выборы депутатов сельских, поселковых, городских (с населением до 300 тыс.) советов по мажоритарной избирательной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, которое, "согласно многолетнему опыту, обеспечивает лучшую связь избранных депутатов с избирателями и избирательными округами".

Законопроект также предлагает "реалистичный механизм" пропорциональных выборов депутатов городских (с населением более 300 тыс.) советов по открытым избирательным спискам, что дает возможность избирателям больше влиять на персональный состав депутатов в таких советах, а также ограничивает возможности для политической коррупции.

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Кроме партийных списков кандидатов, предусмотрена также возможность выдвижения и участия в выборах списков независимых кандидатов, что "улучшает условия обеспечения права быть избранным для избирателей, не связанных с политическими партиями".

Отмечается, что выборы мэров городов - областных центров и городов с населением более 300 тыс. жителей - предлагается проводить на основе абсолютного или значительного (если лидер опередил ближайшего кандидата на 20% и более) большинства, что обеспечит лучший отбор претендентов на эти должности. Выборы остальных городских, а также сельских, поселковых голов и сельских старост предлагается проводить на основе относительного большинства в один тур.

"Для выборов депутатов районных и областных советов предлагается многомандатная мажоритарная система с представительством территорий в пропорции, но не в прямой, к их населению. Это позволит избежать доминирующего представительства в таких советах депутатов - жителей соответствующих административных центров", - говорится в пояснительной записке и отмечается, что предлагается также сокращение численности депутатского корпуса примерно вдвое.

Как сообщал УНИАН, 13 мая депутатами от "Батькивщины" в ВР был зарегистрирован законопроект о местных выборах по системе открытых партийных списков (№2831).

По словам заместителя председателя фракции Сергея Соболева, законопроект предусматривает, что на выборах в облсоветы партия имеет право установить только первую пятерку, а дальше граждане своим голосованием за того или иного кандидата, закрепленного за конкретным округом, дают возможность ему стать депутатом местного совета; на выборах в районные советы или небольших городов районного подчинения партии устанавливают только трех кандидатов в списках, а начиная с четвертого места, сами граждане определяют порядок формирования списка.