Генпрокурор: Клюеву могут присудить более 10 лет, а Мельничуку грозит пожизненное заключение

Генеральная прокуратура Украины будет просить Верховную Раду снять неприкосновенность с народных депутатов Сергея Клюева и Сергея Мельничука.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

Он отметил, что соответствующее представление подготовлено в парламент Генпрокуратурой.

"Сегодня, 12 мая, мною в соответствии с ч.2 ст.80 Конституции Украины, ч.1 ст.27 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", ч.2 ст.482 УПК Украины, ст.218 Закона Украины «О Генеральной прокуратуре Украины» направлено два представления (в Верховную Раду - УНИАН) для предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Клюева Сергея Петровича, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также направлено представление для дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Украины Мельничука Сергея Петровича", - сказал Шокин.

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Он уточнил, чтобы перечислить все статьи, по которым подозревается в совершении Мельничук, "нужно много времени - их достаточно много".

В то же время генпрокурор отметил, что Мельничук подозревается в создании преступной организации.

Шокин напомнил, что он находится в должности генпрокурора три месяца, и это представление "первая проба моего пера в этом вопросе, и я уверяю, что это не последние представления, которые будут представлены Генеральным прокурором Украины о преступлениях совершенных народными депутатами Украины".

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, в частности, подозрения, которые будут выдвигаться Клюеву, генпрокурор отметил, что указанное лицо подозревается в мошенничестве и завладении чужим имуществом вместе со своим братом Андреем Клюевым.

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По словам генпрокурора, в соответствии со статьями Уголовного кодекса, Клюеву может угрожать наказание на срок свыше 10 лет заключения.

Что касается Мельничука, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вместе с тем, Шокин отметил, что обвинения указанным лицам могут изменяться в ту или иную сторону в ходе дальнейшего расследования.