Рябошапка обратился к Гончаруку из-за торможения реформы медпомощи заключенным

Генпрокурор подчеркивает, что процесс плановой передачи функций предоставления медицинской помощи осужденным и заключенным от Минюста Минздраву фактически не завершен.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку немедленно вмешаться в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечают в ведомстве, процесс плановой передачи функций предоставления медицинской помощи осужденным и заключенным от Министерства юстиции к Министерству здравоохранения фактически не завершен. Создание отдельной независимой вертикали сети заведений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) предусмотрено Концепцией реформирования пенитенциарной системы, реализация которой была рассчитана на период до 2020 года.

«В последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на охрану здоровья и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере», - говорится в сообщении.

Такое положение реформирования в сфере оказания медицинской помощи заключенным не способствовало уменьшению смертности среди них. Только за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев), констатируют в ГПУ.

В ведомстве подчеркивают, что указанное может быть основанием для Европейского суда по правам человека констатировать факты нарушений требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в контексте непредоставление надлежащей медицинской помощи осужденным и заключенным.

«В августе 2019 года ГПУ уже обращала внимание правительства на просчеты и проблемные вопросы реформирования уголовно-исполнительной медицины, риски невыполнения концепции по ее реформированию», - добавили в пресс-службе.