Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны

Бойцы-добровольцы, имеющие инвалидность, смогут получить бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, СВР, Госспецсвязи, МВД.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в статью 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны» № 431-IХ, который Верховная Рада приняла 20 декабря 2019 года.

Читайте такжеРазумков поручил профильным комитетам подготовить изменения в ряд законов для приведения их в соответствие с Конституцией

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности, из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны.

В частности, закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство воинскими формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.