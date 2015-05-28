Der Spiegel: Блаттеру становится сложнее

Об этом сообщает Йенс Вайнрайх в своей статье «Блаттеру становится сложнее», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

27 мая 2015 года оставит следы в параллельном обществе мирового спорта, не только в организации ФИФА. На рассвете, в роскошном отеле "Baur au Lac", где уже останавливались коррумпированные чиновники, были арестованы семь должностных лиц ФИФА. В преступлениях такого рода - отмывание денег, мошенничество, международные заговоры – так должно быть всегда. Но на самом деле, так еще никогда не было.

Швейцария до сих пор гарантировала спортивным федерациям необходимую секретность и определенное спокойствие от судебного преследования. Сейчас, кажется, все по-другому, поэтому события среды можно назвать историческими. До сих пор международные ассоциации, из которых более 60 находятся в Швейцарии, грозились покинуть страну и обосноваться в другом месте, если ужесточатся законы против коррупции и отмывания денег. Теперь швейцарские власти ведут переговоры по просьбе своих американских коллег.

В США повышается давление

Через несколько часов в Бруклине: Редко мир видит наступление таких известных людей из федеральных органов. В течение четырех лет, сотрудники полиции США занимались грязными делами ФИФА. Министр юстиции Лоретта Линч, директор ФБР Джеймс Коми, генеральный прокурор Нью-Йорка Келли Карри и старшие представители Налоговой службы США описывают ФИФА, как мафиозную систему.

Обвинения выдвинуты против 14 должностных лиц и агентов спортивного маркетинга, в том числе семи арестованных в Цюрихе и в общей сложности шести нынешних или бывших членов Исполнительного комитета ФИФА. Некоторые другие, как американец Чак Блейзер, давний член комитета ФИФА и генеральный секретарь северо-американской конфедерации КОНКАКАФ, давно признались в хищении, мошенничестве, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и заговорах, и сотрудничают на протяжении многих лет с ФБР и Налоговой службой, чтобы смягчить наказание.

Оба сына бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, против которого также выдвинуты обвинения, признались, после того, как были арестованы в 2013 году в США. Блейзер и сыновья Уорнер стали главными свидетелями.

Действовать по строгости закона

Все это – новый уровень, и он показывает единственный эффективный способ, как преодолеть широко распространенную коррупционную систему самообслуживания в сфере президента ФИФА Йозефа Блаттера: строгость закона. Звучит просто, но в этой сфере, которая имеет дело с эмоциями и продает культурное достояния человечества, не все так просто.

Слишком часто государственные и правоохранительные органы, а также политики, практически во всех странах позволяли усыплять свое внимание. Слишком часто они укрепляли сделки служебной клики путем лоббирования в ФИФА и других организациях, бездействием и игнорированием. Еще слишком рано, считать это 27-ое мая поворотным моментом. Тем не менее, эти расследования установили планку.

Коснется ли уголовное дело, которое Швейцарская прокуратура расследует с марта 2015 года касательно сомнительных наград на Чемпионате мира в Катаре, также Чемпионата мира 2018 в России и 2022 – в Катаре, выяснится позже. Изначально чиновники защитили большие объемы данных в штаб-квартире ФИФА. Но вряд ли там найдутся свидетельства о состоянии коррупции России и Катара.

Мяч находится на стороне УЕФА

Необходимо расследовать в другом месте. В подобных случаях доказательства обычно неопровержимые. Тем не менее, до сих пор о разоблачениях позаботились только представители средств массовой информации, особенно журналисты «Sunday Times» со своими сенсационными историями, которые базируются на документах на миллионы долларов. Уже давно ФИФА и ее президент Йозеф Блаттер поняли, что в среду было демонстративно подтверждено: Чемпионат 2018 года будет проходить в России, а 2022 – в Катаре – независимо от того, что происходит.

Если Блаттер не ошибается. После этого дня он больше не управляет. Сейчас даже неясно, состоится ли в пятницу 65-й Конгресс ФИФА, на котором он хочет быть избран президентом в пятый раз. Руководство Европейского футбольного союза УЕФА, со ссылкой на некоторых членов ФИФА, а также ряд обвиняемых людей, изначально требовали отложить выборы. Они заявили, что при необходимости будут бойкотировать конгресс.

В настоящее время это только слова спортивных чиновников. Действия следователей в США и в Швейцарии перевешивают. Одно из ключевых сообщений появилось незадолго до полуночи: Джек Уорнер явился с повинной. Уорнер должен все рассказать, чтобы смягчить свой приговор и помочь своим сыновьям. Если он все расскажет, то с Блаттером будет покончено. Это будет то цунами, которое Уорнер обещал в 2011 году.

С 27 мая 2015 года возможно все.